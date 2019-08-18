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Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 08:23 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te  otomobil aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te otomobil aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol ortasındaki yeşillik alana savrulurken, araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Arkadan otomobile çarpan ve kazaya neden olduğu ileri sürülen aracın sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Kaza, Vatan Caddesi Aksaray istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LS 0151 plakalı araç, seyir halindeyken aynı yönde önünde seyreden Ünal Çelik'in kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çelik'in aracı takla atıp aydınlatma direğini devirdi. Otomobil daha sonra yol ortasındaki yeşillik alanda ağaca çarparak durdu. Kazada Ünal Çelik yara almazken kardeşi Semra Çelik ise araçta sıkıştı. İddiaya göre, kazaya neden olan otomobil sürücüsü de aracı durdurup beraberindeki bir kişi ile olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken diğer yandan durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Semra Çelik'i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelik, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri de yolda önlem alarak incelemelerde bulundu. Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobilin hız ibresinin 130 kilometrede kalması dikkat çekti. Çevredeki vatandaşlardan da kazayla ilgili bilgi toplayan ekipler, kaçan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.
Öte yandan, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldıFatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldıFatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldıFatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

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