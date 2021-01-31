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  4. Fatih’te kimlik sorgusu yapan bekçiye otomobil çarptı

Fatih’te kimlik sorgusu yapan bekçiye otomobil çarptı

31.01.2021 23:34 | Son Güncelleme:
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Fatih’te denetimler sırasında kimlik sorgusu yapan bekçilerden birine otomobil çarparak kaçtı.

Fatih’te denetimler sırasında kimlik sorgusu yapan bekçilerden birine otomobil çarparak kaçtı. Yaralı bekçi hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Vefa Mahallesi Canfeda Cami Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik sorgusu GBT yapan bekçilerden birine sokak içerisinden ilerleyen otomobil çarparak kaçtı. Otomobilin çarptığı bekçi yaralanarak yere düşerken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı bekçi, en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çarparak kaçan aracın yakalanması için çalışma başlattı.

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