Fatih’te kısıtlama denetimleri sürüyor

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının denetimleri sürüyor. Denetimlerde sürücülere kurallara uyma uymalarına yönelik uyarılar yapılırken, bir sürücüye emniyet kemeri takmaması nedeniyle ceza kesildi.

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar araçlarıyla yollarda olurken, polis ekipleri gün boyu denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında, Fatih Balat’ta oluşturulan güvenlik noktalarında polis ekipleri araçları tek tek durdurdu. Ekipler araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olan araçların geçişine izin verilirken, sürücü ve ticari takside bulunan yolcular ise maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olan bir sürücüye emniyet kemeri takmaması nedeniyle 144 TL ceza kesildi.

