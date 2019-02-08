Fatih’te korkutan iş yeri yangını

Fatih Emin Sinan Mahallesinde döküm işini yapan bir imalathanede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 06:30 sularında Fatih Emin Sinan Mahallesi Evkaf sokaktaki 4 katlı binanın en üst katındaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm imalathanesi olan iş yerinin bacasından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan çıkan yangın iş yerinin bir bölümünü kapladı. Bacadan çıkan alevleri gören binanın bekçisi Mehmet Derin, durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangını 112 Acile bildiren iş yeri bekçisi Mehmet Derin, “Yangın bacadan çıkıyordu, geldim itfaiyeye haber verdim. Döküm işini yapıyor” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



