HABER

Fatih’te korkutan iş yeri yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 07:24 | Son Güncelleme

Fatih Emin Sinan Mahallesinde döküm işini yapan bir imalathanede yangın çıktı.

Fatih’te korkutan iş yeri yangını

Fatih Emin Sinan Mahallesinde döküm işini yapan bir imalathanede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 06:30 sularında Fatih Emin Sinan Mahallesi Evkaf sokaktaki 4 katlı binanın en üst katındaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm imalathanesi olan iş yerinin bacasından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan çıkan yangın iş yerinin bir bölümünü kapladı. Bacadan çıkan alevleri gören binanın bekçisi Mehmet Derin, durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Yangını 112 Acile bildiren iş yeri bekçisi Mehmet Derin, “Yangın bacadan çıkıyordu, geldim itfaiyeye haber verdim. Döküm işini yapıyor” dedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fatih’te korkutan iş yeri yangını

Fatih’te korkutan iş yeri yangını

Fatih’te korkutan iş yeri yangını

PARTNER Kira vermekten bıktı, 45 günde ev yaptı Kira vermekten bıktı, 45 günde ev yaptı
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 20 kilometrelik kovalamanın ardından yakayı ele verdiPolisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 20 kilometrelik kovalamanın ardından yakayı ele verdi
Başkent’te sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralıBaşkent’te sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.