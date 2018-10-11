HABER

Fatih'te korkutan yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 21:21 | Son Güncelleme

FATİH'te çanta satışının yapıldığı bir işhanında çıkan yangın korkuya yola çatı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te çanta satışının yapıldığı bir işhanında çıkan yangın korkuya yola çatı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Eminönü Mangalcı Sokak üzerinde bulunan bir işhanında saat 20.45 sıralarında yangın çıktı. Çanta satışının yapıldığı işhanındaki yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNERYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzıYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzı
Traktör ağaca çarptı: 1ölü, 1 yaralıTraktör ağaca çarptı: 1ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de ev sahibi kiracı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (2)Balıkesir'de ev sahibi kiracı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Deniz Seki Berkay'a destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Deniz Seki Berkay'a destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Anneden kahreden sitem!

Anneden kahreden sitem!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.