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  4. Fatih’te korkutan yangın: Mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

Fatih’te korkutan yangın: Mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

24.12.2020 21:39 | Son Güncelleme:
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Fatih’te bir binada elektrik sobasından yangın çıkarken, tüm katlara yayılan duman nedeniyle binada adeta can pazarı yaşandı.

Fatih’te bir binada elektrik sobasından yangın çıkarken, tüm katlara yayılan duman nedeniyle binada adeta can pazarı yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan 8’i çocuk 22 kişi de kurtarıldı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Alipaşa Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. İddiaya göre 4 katlı bir binanın birinci katında elektrikli ısıtıcı çalıştırıldı, bir süre sonra daire içerisinde bulunan çocuklar elektrikli soba ile oynamaya başladı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu dairede yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye mahsur kalanları kurtardı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında dumanların tüm binaya yayılması nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 8’i çocuk 22 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen vatandaşlara ise ambulansta oksijen verildi. Vatandaşları sokağa döken yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası sokakta bulunan vatandaşların evlerine dönmesi konusunda itfaiye aracından uyarı anonsu yapıldı.

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