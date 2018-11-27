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FATİH'TE KUMAŞ DEPOSUNDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 20:49 | Son Güncelleme

Fatih'te bir kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Fatih'te bir kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'ndeki bir kumaş deposunda çıktı. 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan kumaş deposunda çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detaylar

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