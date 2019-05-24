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Fatih’te kurye aracını gasp ederek 4 buçuk kilo altın çalan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Fatih Kumkapı’da altın taşıyan kuryelerin aracının önünü silah zoruyla keserek 4 buçuk kilo altını çaldıktan sonra kayıplara karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Fatih Kumkapı’da altın taşıyan kuryelerin aracının önünü silah zoruyla keserek 4 buçuk kilo altını çaldıktan sonra kayıplara karışan 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay günü araç değiştirerek kaçtığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Fatih Kumkapı’da 20 Mayıs Pazartesi günü altın taşıyan kuryeler O.K. (33) ve H.K.’nin (32), önünü silah zoruyla kesen, direnmeleri üzerine aracın camına ateş ettikten sonra 4 buçuk kilo altını çalarak kayıplara karışan 4 kişiyi bulmak için polis çalışma başlatmıştı. Polis ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde gerçekleşen gasp olayının şüphelileri İhsan K. (49), Murat H.K (50), Gökhan G. (31) ve Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Sevinç M. (42) yakalandı.
21 Mayıs Salı günü Yedikule civarında araçlarını değiştirip yeni bir araçla kaçtıklarının görülmesi üzerine kaçış istikametine yönelik bir çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri saat 01.00 sıralarında göz altına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 30 adet mermi, çok sayıda av fişeği ve çalınan altınların bir kısmı ele geçirildi.
Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şüphelilerin olay günü araç değiştirerek kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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