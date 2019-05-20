Fatih'te kuyumcu kuryelerine silahlı gasp (1)

Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)- FATİH Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önüne kesen silahlı 5 kişi, 4 kilo altını gasp ederek kaçtı.

Olay Kumkapı'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 4 kilo altını taşıyan kuyumcu kuryelerinin aracının önü silahlı 5 kişi tarafından kesildi. Gaspçılar ateş ederek durdurdukları araçtakileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra 4 kilo altını aldı. Gaspçılar olay yerinden hızla kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

