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Fatih’te kuyumcu kuryelerine silahlı gasp

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Fatih Kumkapı’da altın taşıyan kuryelerin bulunduğu araca silah açarak durduran 5 soyguncu, 4 kilo altını gasp ederek kaçtı.Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Kumkapı Işıl Sokak’ta meydana geldi.

Fatih Kumkapı’da altın taşıyan kuryelerin bulunduğu araca silah açarak durduran 5 soyguncu, 4 kilo altını gasp ederek kaçtı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Kumkapı Işıl Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kilogram altını taşıyan kuyumcu kuryelerini takip eden 5 kişi, kuryelerin otomobiline silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu arka lastiği patlayan ve camına kurşun isabet eden araç kaldırıma çıkarak durdururken, kar maskeli soyguncular otomobil içinde bulunan 4 kilogram altını çalarak kayıplara karıştı. Araçlarıyla kaçan soyguncuların Çatladıkapı Sahilinde olayda kullandıkları aracı değiştirdikleri öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan kuryelerin ifadelerini alan polis, araç üzerinde incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri silahlı soyguncuların yakalanması için helikopter destekli çalışma başlattı.

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