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Fatih'te kuyumcu kuryelerine silahlı gasp : 5 kilo altınla kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

FATİH Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önüne kesen silahlı 5 kişi, 5 kilo altını gasp ederek kaçtı.

Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL, (DHA) FATİH Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önüne kesen silahlı 5 kişi, 5 kilo altını gasp ederek kaçtı.
Olay Kumkapı'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 5 kilo altını taşıyan 2 kuyumcu kuryesini bulunduğu aracın önü silahlı 5 kişi tarafından kesildi. Gaspçılar ateş ederek durdurdukları araçtakileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra 5 kilo altını aldı. Arbede sırasında silahın kabzasıyla başına vurulan bir kişi yaralandı. Gaspçılar olay yerinden hızla kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Olay, Küçükayasofya Mahallesi, Şehsuvarbey Sokak'ta, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 HY 1963 plakalı otomobil ile 5 kilogram altın taşıyan kuyumcu kuryeleri, söz konusu sokağın Sahil Yolu'na bağlandığı altgeçitten birkaç metre önce kar maskeli ve silahlı 5 kişinin kurduğu pusuya düştü. Çalıntı bir otomobil ile kuryelerin kullandığı otomobili takip eden soyguncular, kurye aracına uzun namlulu silahla ateş etti. Otomobilin sol arka lastiğini patlatan soyguncular, aracın kaza yaparak kaldırıma çıkmasına neden oldu. Bu esnada bulundukları otomobilden inen 2 soyguncu ve olay yerinde pusuda bekleyen 3 soyguncu kurye aracındaki 2 kişiyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek, 5 kilo altının bulunduğu çantayı aldı. Şüpheliler kuryeleri takip ettikleri araca binip Sahil Yolu'nda Zeytinburnu istikametine doğru kaçarak izlerini kaybettirdi. Gasp edilen kuyumcu çalışanları da, yoldan geçen başka bir araca binerek, kaçan soyguncuların peşine düştü. Soyguncuları takip eden kuryeler, soyguncuları yakalamayı başaramadı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerindeki incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"DİPÇİKLE BAŞINA VURMUŞLAR"
Saldırıya uğrayan kurye aracını kullanan kişinin babası, soygundan haberdar olup olay yerine geldi. Oğlundan öğrendikleri doğrultusunda olayı anlatan baba, "3 maskeli kişi araçtan inmişler. Bir tane bizim araca sıkmışlar, dipçikle ön camı kırmışlar, benim oğlumun yanında oturan kişinin kafasına dipçikle vurmuşlar. Kaçmış soyguncular. Bizimkiler başka bir araca binip kovalamışlar ama kaçırmışlar. 4-5 kilo kadar altın vardı" dedi.

Görgü tanığı bir kadın, "Silah sesi, bomba gibi patladı. Yaralanan filan yok. Kaçmışlar." ifadelerini kullanırken, başka bir görgü tanığı ise "Tüfekle müfekle kesmişler aracın önünü. Altınlarını almışlar. Kimin yaptığı belli değil" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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