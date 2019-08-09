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Fatih'te Libyalı iş adamının gasbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Kendilerini polis olarak tanıtarak Libyalı iş adamının 236 bin avro ile 140 bin dolarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kendilerini polis olarak tanıttıkları Libyalı iş adamına ait 236 bin avro ile 140 bin doları gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Fatih Sekmanlar Sokağı'ndaki Libyalı iş adamı Hatem A.G'nin iş yerine gelen 4 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtarak üst araması yapacaklarını söyledi.

Arama sırasında Hatem A.G'yi darbederek çekmecesindeki 236 bin avro ile 140 bin doları gasbeden şüpheliler, daha sonra kaçtı.

Hızla uzaklaşmaya çalışan şüphelilerle bu kişileri yakalamaya çalışan çevre sakinleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamacanın ardından vatandaşlarca yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen Hamza A'nın (22) emniyetteki ifadesinden yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yiğit Can B. (18) ve Rıdvan B'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheliden Hamza A. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya karışan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Fatih gasp Kovalamaca Libyalı iş adamı

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