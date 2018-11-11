Fatih'te lokantadaki silahlı saldırı kamerada

Şengüler YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) FATİH'te geçen yıl bir lokantada çorba içen amca ve yeğenini 4 el ateş ederek yaralayan tutuklu sanık Faruk Başçı'nın (27) "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıldan 33 yıla hapsi istemiyle yargılanmalarına başlandı. 2 yıldır tehditler aldığını ve olay günü amca ve yeğenin kendisine 'Neye bakıyorsun birine mi benzettin?' dediğini öne süren Sanık Başçı "Beni vuracaklarını düşündüm, iki üç el yere doğru ateş ettim. Olay yerinden uzaklaştım. Pişmanım" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"NEYE BAKIYORSUN, BİRİNE Mİ BENZETTİN ?"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Faruk Başçı ile şikayetçiler Serkan Yüksel ve Arda Yüksel hazır bulundu. Sanık Faruk Başçı yaklaşık 2 yıldır dolaylı olarak tehditler aldığını söyleyerek "Kendimi korumak için silah aldım, sürekli üzerimde taşıdım. Geç saatlere kadar işyerimizde çalıştığımızdan ve acıktığımızdan dolayı yemek yemeye gittik. Yemek yerken karşıdan iki kişinin geldiğini, mavi montlu şahsın bana daha dikkatli baktığını gördüm. İkisi de içeri girdi, mavi montlu olan tekrar çıktı, ters bir üslupla 'Neye bakıyorsun birine mi benzettin?' dedi. Bütün masalar boş olmasına rağmen şahıslar benim masamın yanına oturup yönlerini de bana döndüler. Daha önce silahlı saldırıya uğramam ve tehdit edilmem nedeniyle bu hususlar aklıma geldi, lokantadan motosikleti istedim, anahtarı ertesi gün işe gitmeyeceğim için teslim etmek için patronumun evine doğru gittim. İşyerimin anahtarını teslim ettikten sonra sigara alıp tekrar lokantaya döndüm, işyerinin sahibine anahtarı teslim ettim. Geldiğimde diğer mavi montlunun yanındaki diğer şahsın bana tehditkâr şekilde baktığını gördüm. Lavaboya girdiğimde beni vuracaklarını düşündüm. Bu defa dışarı çıkarken silah elimde çıktım, mavi montlu olmayan diğer şahısın elini beline doğru götürdüğünü gördüm, ben o anda yere doğru iki üç el ateş ettim, onlara doğru tutmadan yere doğru iki üç el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra olay yerinden uzaklaştım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım " dedi.