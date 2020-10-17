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Fatih’te mağazadan cep telefonu çalan hırsız polise yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 10:57 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, bir mağazadan cep telefonu çalan yabancı uyruklu hırsızı yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, bir mağazadan cep telefonu çalan yabancı uyruklu hırsızı yakaladı. Mağazadaki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih’de durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu bir şahsı durdurdu. Yapılan incelemede kendisini farklı bir isimle tanıtan şahsın çeşitli hırsızlık suçlarından aranan yabancı uyruklu Chebbine T. (42) olduğu tespit edildi. Chebbine’nin Fatih’te bir ayakkabı mağazasından cep telefonu çalınması olayının da faili olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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