FATİH'TE MAKAS ATAN BİR OTOMOBİL İKİ OTOMOBİLE KAZA YAPTIRDI: 1'İ ÇOCUK 5 YARALI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te, Adnan Menderes Bulvarı'nda iddiaya göre makas atarak seyreden bir otomobil iki otomobilin yoldan çıkarak kaza yapmasına neden oldu. Bir otomobilin takla atıp bir otomobilin ağaca saplandığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobil hiç duraksamadan kaçtı.

Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikameti Topkapı mevkiinde saat 23.30 sıralarında, iddiaya göre makas atarak seyreden ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobilin, trafiği tehlikeye attığı anlarda kazaya karışmamak için yolun sağına ve soluna manevra yapan iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Sol şeritte seyreden 34 PY 1648 plakalı lüks otomobil bulvarı ayıran refüje çıkıp kaldırıma çarparak takla attı. O anlarda yolun sağ şeridinde bulunan 34 GH 6332 plakalı otomobil ise, yol kenarındaki bir otelin önündeki yeşil alana çıkarak, bir ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerinde çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi. Makas atarak kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen ve plakası henüz bilinmeyen otomobil sürücüsünün kazayı gördüğü halde durmayarak kaçtığı öğrenildi.