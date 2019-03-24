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Fatih'te makas atan bir otomobil iki otomobile kaza yaptırdı: 1'i çocuk 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

FATİH'te, Adnan Menderes Bulvarı'nda iddiaya göre makas atarak seyreden bir otomobil iki otomobilin yoldan çıkarak kaza yapmasına neden oldu.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te, Adnan Menderes Bulvarı'nda iddiaya göre makas atarak seyreden bir otomobil iki otomobilin yoldan çıkarak kaza yapmasına neden oldu. Bir otomobilin takla atıp bir otomobilin ağaca saplandığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobil hiç duraksamadan kaçtı.

Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikameti Topkapı mevkiinde saat 23.30 sıralarında, iddiaya göre makas atarak seyreden ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobilin, trafiği tehlikeye attığı anlarda kazaya karışmamak için yolun sağına ve soluna manevra yapan iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Sol şeritte seyreden 34 PY 1648 plakalı lüks otomobil bulvarı ayıran refüje çıkıp kaldırıma çarparak takla attı. O anlarda yolun sağ şeridinde bulunan 34 GH 6332 plakalı otomobil ise, yol kenarındaki bir otelin önündeki yeşil alana çıkarak, bir ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerinde çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi. Makas atarak kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen ve plakası henüz bilinmeyen otomobil sürücüsünün kazayı gördüğü halde durmayarak kaçtığı öğrenildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN KORKU DOLU ANLARI

Takla atan lüks otomobilin arka koltuklarında bulunan bir kadın ile küçük bir çocuk otomobilin içerisinde sıkıştı. Sağlık ekiplerinin önce boyun korsesi ile desteklediği yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansırken, olay yerine gelen annesi ise kısa süreli bir sinir krizi geçirdi. Daha sonra talihsiz çocuk annesinin kucağında olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kazada, lüks otomobilin içerisindeki 4 kişi ile diğer otomobildeki 1 kişi olmak üzere, toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile çevrede bulunan çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, ters istikamette de kazayı seyreden sürücülerin trafik akışını yavaşlatması nedeniyle yoğunluk oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıp 'makas' atarak 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma yürütüyor.

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