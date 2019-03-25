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FATİH'TE MAKAS ATIP 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 21:10 | Son Güncelleme

Fatih'te, önceki gün makas atarak iki otomobilin yoldan çıkıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra kaçarak ortadan kaybolan iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Fatih'te, önceki gün makas atarak iki otomobilin yoldan çıkıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra kaçarak ortadan kaybolan iddia edilen sürücü gözaltına alındı.
Olay, önceki gün Adnan Menderes Bulvarı Topkapı Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak seyreden bir otomobil, trafiği tehlikeye attığı anlarda kazaya karışmamak için yolun sağına ve soluna manevra yapan iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Sol şeritte seyreden 34 PY 1648 plakalı lüks otomobil bulvarı ayıran refüje çıkıp kaldırıma çarparak takla attı. O anlarda yolun sağ şeridinde bulunan 34 GH 6332 plakalı otomobil ise, yol kenarındaki bir otelin önündeki yeşil alana çıkarak, bir ağaca çarptı. Takla atan lüks otomobilin arka koltuklarında bulunan bir kadın ile küçük bir çocuk otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazada, lüks otomobilin içerisindeki 4 kişi ile diğer otomobildeki 1 kişi olmak üzere, toplam 5 kişi yaralandı.
Makas atarak kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen otomobil sürücüsünün, kazayı gördüğü halde durmayarak kaçtığı iddia edildi.
Kazaya ilişkin çalışma yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, makas atarak kazaya neden olan aracın plakasının 06 BK 3563 olduğu ve sürücüsünün E.T. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan E.T.'ye, "Trafiği aksatacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" ten bin 2 lira, "Trafik zabıtasından izin almadan olay yerinden ayrılmak" tan 488 lira ve "muayene süresini geçirmek"ten 235 lira olmak üzere toplam bin 725 lira idari para cezası uygulandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen E.T. adli işlemler için Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin emniyete girişi
- Kaza yeri
- Kaza yapan otomobiller
- Otomobilde sıkışan yaralılar
- Ambulansa taşınmış olan yaralılar
- Ekiplerin çalışmaları
- Genel ve detaylar

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