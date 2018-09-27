Fatih'te marangoz atölyesinde yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Simkeş Cami Sokağı'ndaki iki katlı bir binanın alt katındaki marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap malzemelerin alev aldığı iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangın, marangozhanede hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

