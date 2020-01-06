HABER
  4. Fatih'te maskeli 3 kişi muhasebe bürosunun çelik kasasını çaldı

Fatih'te maskeli 3 kişi muhasebe bürosunun çelik kasasını çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 06:20 | Son Güncelleme

FATİH'te yüzleri maskeli 3 kişi girdikleri muhasebe bürosunun çelik kasasını çalarak kaçtı.

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA) FATİH'te yüzleri maskeli 3 kişi girdikleri muhasebe bürosunun çelik kasasını çalarak kaçtı. Polis her yerde çaldıkları çelik kasayı hafif ticari aracın bagajına atarak kaçan zanlıları arıyor.

ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAR
Olay saat 04.00 sularında Fatih Akşemsettin Mahallesi Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus Sokak'ta bulunan bir muhasebe bürosunda meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli 3 kişi plakası belirlenemeyen hafif ticari bir araç ile muhasebe bürosunun önüne geldi. Ellerindeki hilti ile kapıyı açarak içeri giren zanlılar yüzlerce kilo ağırlığındaki çelik kasayı taşıyarak hafif ticari aracın bagajına attı. Çelik kasayı taşırken merdivenlerde düşüren zanlılar merdiven basamaklarını kırdı. Daha sonra olay yerinden geldikleri araç ile kaçan zanlılar kayıplara karıştı.

ÜÇ TANE MASKELİ ADAM GÖRDÜK
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre yollarda güvenlik tedbiri alarak kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlığın yaşandığı muhasebe bürosuna gelen olay yeri inceleme ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Olayı ilk fark eden komşulardan Selim Karaduman olayı şöyle anlattı; “Biz sesi duyduk, böyle matkap sesi gibi bir şeydi. Acaba dedik tekerlek mi çalıyorlar, sonra arkadaşımla camdan bakınca üç tane maskeli adam gördük. Kasayı alıyorlardı. İndik aşağıya, o esnada kasayı yüklüyorlardı. Biz çıktık sağa döndük, plakayı gördük yerde, Akdeniz Caddesi'nden aşağıya doğru gittiler. Üç kişi burada düşürdüler zaten yeri de kırdılar. Ondan sonra bir de mahalleli bağırınca arabaya yüklerken telaş yaptılar bir daha düşürdüler. O korkuyla yüklediler bagajı açık gidiyorlardı, bagajı bile kapatamadılar" Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
3 dakikada vurgun yaptılar! Sesi duyan sokağa fırladı!3 dakikada vurgun yaptılar! Sesi duyan sokağa fırladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri Libya'ya peyderpey gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri Libya'ya peyderpey gidiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maskeli hırsızları gören vatandaşlar bağırmaya başladı! 3 dakikada vurgun yaptılar!

3 dakikada vurgun yaptılar! Sesi duyan sokağa fırladı!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! 'Hiç görmediğiniz şekilde yaptırım uygularız'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Seçimi kaybeden Guaido paralel seçimle kendini yine parlamento başkanı ilan etti!

Venezuela'da işler yine karıştı! Paralel seçim hamlesi!

Manisa’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Manisa’da korkutan deprem!

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Lüks otomobil su birikintisi içerisinde mahsur kaldı

Lüks otomobil su birikintisi içerisinde mahsur kaldı!

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Her türlü zorlukta Türkiye'nin yanındayız

Türkiye'ye övgü dolu sözler! 'Her türlü zorlukta yanındayız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.