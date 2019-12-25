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  4. Fatih’te metruk bina alev alev yandı

Fatih’te metruk bina alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 21:16 | Son Güncelleme

Fatih’te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Hoca Gıyasettin Mahallesi, Divan Efendi Sokak bulunan terk edilmiş bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangında çıktı.

Fatih’te metruk bina alev alev yandı

Fatih’te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Hoca Gıyasettin Mahallesi, Divan Efendi Sokak bulunan terk edilmiş bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Yangın kısa sürede bütün binayı sararken, mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Öte yandan, yanan evin içinde birilerinin olma ihtimaline karşı olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirildi.

"Elime hortum aldım, su tutmaya çalıştım"
Yangının çıktığını gördüğünü ve müdahale etmeye çalıştığını söyleyen Yasin Ağıl, "Binada yangının çıktığını gördüm. Elime hortum aldım, su tutmaya çalıştım yenemedim. İçeriye baktım ama kimse yoktu. Alevlerin yükseldiğini gördük, itfaiye ekipleri aradık. Ekipler gelip müdahale etti" dedi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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