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Fatih’te metruk bina alev alev yandı

18.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Fatih’te Mihrimah Sultan Camii ve Aya Yorgi Kilisesi yakınında bulunan bir metruk bina alev alev yandı.Yangın, Dervişali Mahallesi Kaleboyu Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Fatih’te Mihrimah Sultan Camii ve Aya Yorgi Kilisesi yakınında bulunan bir metruk bina alev alev yandı.

Yangın, Dervişali Mahallesi Kaleboyu Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çevrede Mihrimah Sultan Camii ve Aya Yorgi Kilisesi’nin bulunması nedeniyle vatandaşlar paniğe kapıldı. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Fatih ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin çalışması ardından belli olacak.

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