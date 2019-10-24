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Fatih'te metruk bina çöktü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

FATİH  Ayvansaray'da 3 katlı metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) FATİH Ayvansaray'da 3 katlı metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın ön cephesi ayakta kalırken, diğer bölümleri yıkıldı.
Ayvansaray Sebil Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk bina saat 08.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. İçinde kimsenin yaşamadığı binanın arka tarafı olduğu gibi yıkılırken ön cephe duvarı ayakta kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sebil Sokak şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.
Yıkılan binanın hemen arkasındaki binada oturan Halil Ulukır yaşananları şöyle anlattı:

“Bu bina dört, beş seneden beri boş olan bir binaydı. Depremden sonra bacasından başlayıp arka tarafından yavaş yavaş çökmeye başladı. Gerekli yerlere şikayet edilmesine rağmen kimse ilgilenmedi, gelip bakmadı. Bugün sabah saat 08.00 sıralarında bina çöktü. Biz hemen binanın arka tarafında oturuyoruz. Bize şu anda tozdan başka bir zararı olmadı. Arka taraf bize bakan kısmı komple yıkıldı, ön taraf ayakta ve tehlike arz ediyor."

(FOTOĞRAF)

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