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Fatih’te metruk binada korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 18:36 | Son Güncelleme

Fatih Süleymaniye’de metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih Süleymaniye’de metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin söndürme çalışması drone ile görüntülendi.

Yangın, Fatih’te Gıyaseddin Mahallesi Vefa Caddesi’nde bulunan metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye’de bulunan metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında can kaybı yaşanmazken, polis ekiplerince olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

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