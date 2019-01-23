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Fatih'te metruk binada uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 12:27 | Son Güncelleme

FATİH'te bir iş yeri önünde uyuşturucu madde satan şüpheli Güven Timleri ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'te metruk binada uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir iş yeri önünde uyuşturucu madde satan şüpheli Güven Timleri ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Katip Kasım Mahallesi’nde bir işyerinin önünde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri metruk bir binaya yaptığı operasyonda 20 yaşındaki D.B,’yi yakalayarak gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda 393 gram kokain, 323,93 gram skunk, 76 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tüfek ile mermi ve fişekler ele geçirildi. Şüpheli D.B.’nin yapılan detaylı sorgulamasında 2 farklı suçtan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri geçtiğimiz pazartesi günü tamamlanan D.B. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Fatih'te metruk binada uyuşturucu operasyonuFatih'te metruk binada uyuşturucu operasyonuFatih'te metruk binada uyuşturucu operasyonuFatih'te metruk binada uyuşturucu operasyonu

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