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FATİH'TE METRUK BİNADA UYUŞTURUCU OPERASYONU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 12:27 | Son Güncelleme

  Fatih'te bir iş yeri önünde uyuşturucu madde satan şüpheli Güven Timleri ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
Fatih'te bir iş yeri önünde uyuşturucu madde satan şüpheli Güven Timleri ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Katip Kasım Mahallesi’nde bir işyerinin önünde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri metruk bir binaya yaptığı operasyonda 20 yaşındaki D.B,’yi yakalayarak gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda 393 gram kokain, 323,93 gram skunk, 76 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tüfek ile mermi ve fişekler ele geçirildi. Şüpheli D.B.’nin yapılan detaylı sorgulamasında 2 farklı suçtan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri geçtiğimiz pazartesi günü tamamlanan D.B. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerin uyuşturucu maddeleri bulması
-Tabancalar ve tüfeğin bulunması
-Yapılan aramalar
-Genel ve detaylar

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