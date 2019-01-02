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Fatih’te metruk binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 06:23 | Son Güncelleme

Fatih’te metruk binada yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde üç katlı metruk bir bina çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak’ta üç katlı metruk ahşap bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sararken alevler yan binalara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri, sevk edilirken mahalle sakinleri de tedbir amaçlı yan taraftaki binaları tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yan binalarda bulunan yatalak bir hasta ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla battaniye ile ambulansa taşındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonucu üç katlı metruk bina tamamen yandı.

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Fatih itfaiye metruk bina polis yangın

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