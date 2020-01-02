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  4. Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Fatih'te metruk binada yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih Hırkai Şerif Mahallesi Yenibahçe Sokak'taki 2 katlı metruk bir ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sırasında metruk bina çöktü.

Çökme nedeniyle yanan evin bitişiğindeki apartmanın girişi kapandı. Bu binada yaşayan ve dumandan etkilenen bir kadın, itfaiye ekiplerince yangın merdiveni aracılığıyla kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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itfaiye mahsur kalma metruk bina yangın

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