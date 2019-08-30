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Fatih'te metruk binanın balkonu çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:13 | Son Güncelleme

FATİH'te, yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önceden boşaltılan iki katlı metruk binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te, yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önceden boşaltılan iki katlı metruk binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ferruh Kahya Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesi'nce, yıkılma tehlikesi nedeniyle bir süre önce boşaltılan ve mühürlenen iki katlı metruk binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İkinci kattaki balkondan kopan taş ve demir parçaları yolun ortasına düştü. O sırada sokakta kimsenin olmaması sayesinde olası bir facia yaşanmadı. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbiri alarak sokağı emniyet şeridiyle kapattı.

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