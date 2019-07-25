HABER

Fatih’te milyonluk soygun

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te kendini polis olarak tanıtan eli silahlı 5 kişi bir kargo şirketinden soydu.

Fatih’te milyonluk soygun

İstanbul Fatih’te kendini polis olarak tanıtan eli silahlı 5 kişi bir kargo şirketinden soydu. Yüklü miktarda döviz çalan şüphelilerden 1’i polis ekiplerince yakalanırken şüphelilerin eşkalleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Kemalpaşa Mahallesi Onsekiz Sekbanlar Sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişi bir kargo şirketine girdi. İçeride bulunan 236 bin Euro, 140 bin dolar parayı çalan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Şüphelilerden biri polisin dikkati ve vatandaşların yardımıyla sokağın başında yakalandı. Yakalanan şüpheli, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekiplerince Beyazıt Polis Merkezi’ne getirilen şüpheli 112 ekiplerince sağlık kontrolüne götürüldü.
Kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamera incelemesi yapan ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Olay yerinde görgü şahitlerinin ifadesine başvuruldu.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin binaya girdikleri görülüyor. Aradan bir süre geçtikten sonra şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
Yakınları enkaz altında kaldı, feryatlar yürek dağladıYakınları enkaz altında kaldı, feryatlar yürek dağladı
1 TL hastanelik etti1 TL hastanelik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.