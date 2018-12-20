Fatih'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada biri hamile 4 yaralı

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) FATİH Vatan Caddesi'nde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada biri 8 aylık hamile iki kadın, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rüstem Teymus kontrolündeki 34 FS 5493 plakalı minibüs ile 34 JZ 5803 plakalı Wasim Hafız yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Raghan Chribati, Malak Mirte ve 14 yaşındaki Maram Mirzo ile minibüs sürücüsü Rüstem Teymus yaralandı. Otomobilde sıkışan hamile kadın için çevredekiler seferber olurken, Chribati olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar ambulanslarla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk yaşanırken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

