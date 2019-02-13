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Fatih'te, minibüsün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 22:22 | Son Güncelleme

FATİH'te Fas uyruklu bir kadın, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken bir minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Fatih'te, minibüsün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te Fas uyruklu bir kadın, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken bir minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpan minibüsün sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı.
Olay saat 20.30 sırlarında Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Bayrampaşa istikametinden süratli bir şekilde gelen bir minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Fas uyruklu El İbrahymy Oumayma'ya, çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle genç kadın yolun kenarına savruldu. Kadına çarpan minibüs şoförünün hiç durmadan olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk inceleme sonucunda kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nın Bayrampaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir gördü tanığı ise, yaya geçidinden geçmeye çalışan genç kadına minibüs tarzında bir aracın çarptığını ve sürücünün hiç durmadan kaçtığını ifade etti.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Fatih'te, minibüsün yaya geçidinde çarptığı kadın öldüFatih'te, minibüsün yaya geçidinde çarptığı kadın öldüFatih'te, minibüsün yaya geçidinde çarptığı kadın öldüFatih'te, minibüsün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü

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