Fatih’te misafirliğe giden Afgan gencin şüpheli ölümü

Fatih’te, arkadaşlarının kaldığı eve misafir olarak giden Afgan uyruklu genç, ölü bulundu. Yapılan incelemenin ardından gencin şüpheli ölümü üzerine polis, diğer 3 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Olay, saat 15.00 sırlarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Silivrikapı Yağhane Sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, üç arkadaşının kaldığı eve misafir olarak giden Afgan uyruklu Abdulahad Zadran’dan (24) arkadaşları, sabah saat 10.00 sırlarından beri haber alamadı. Gencin kaldığı odaya giden arkadaşları onu, odada hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine gençlerden biri durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumdan şüphelenen sağlık ekipleri, uzman doktorun gelmesi için polise başvurdu.

Polis 3 arkadaşı karakola götürdü

Bunun üzerine olay yerine uzman doktor sevk edilerek, evde ve ceset üzerinde inceleme yapıldı. Doktor yaptığı incelemede, gencin şüpheli bir şekilde öldüğünü ancak kesin nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi. Polis ekipleri, doktorun raporunun ardından Afganistanlı Zadran’ın evlerine gittiği 3 kişiyi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Daha sonra polis ekipleri, olay yerinde delil incelemesi yaptı. İncelemenin ardından 24 yaşındaki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

