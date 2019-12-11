Fatih'te Mısırlı mahpuslar için yürüdüler

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-MISIRLI mahpuslar için Fatih Camii'nin avlusunda toplanan bir grup, meşaleler eşliğinde Saraçhane Parkı'na yürüdü. Çeşitli sloganlar eşliğinde yürüyen grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Mısırlı mahpuslarla dayanışma grubu, İHH ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında bir araya geldi. Fatih Camii'nde toplanan grup, Mısır hapishanelerindeki mahpusların durumlarına dair farkındalık oluşturmak için ellerinde meşale ve el feneriyle Fevzi Paşa ve Macar Kardeşler caddeleri üzerinde yürüdü. Bir dönem Mısır cezaevlerinde tutulanların da aralarında bulunduğu grup, sloganlar eşliğinde pankart açıp Saraçhane'ye geldi.

Gazetecilere konuşan Sena Biltaci, “Bugün Dünya İnsan Hakları gününde konuşuyorum ama Mısır'daki gayriinsani durumdan bahsedeceğim. Mısır'da her gün yavaş yavaş ölümler gerçekleştiriliyor. Ben kızım Esma Biltaci'yi hiç günahı olmadan orada Rabia meydanında kaybettim, şehit oldu. Eşim Muhammet Biltaci ve oğlum Enes Biltaci, Mısır zindanında. Eşim çok ciddi hastalıklarla mücadele ediyor. Birçok kez kriz geçirdiği sırada hastaneye götürülmedi. Oradaki insanların insani hiçbir hakları verilmiyor" dedi.