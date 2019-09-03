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Fatih'te motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

FATİH, Laleli'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) FATİH, Laleli'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Fatih, Laleli Tramvay Durağı'ndaki trafik ışıklarında saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Ordu Caddesi üzerinden Aksaray istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli Tarmavay Durağı trafik ışıklarında sürücüsü öğrenilemeyen 52 PB 167 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik kordonu ile çevirirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik kontrollü şekilde verildi. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü gözaltına alırken olay yerindeki incelemelerde bulundu.

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