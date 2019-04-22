FATİH'TE MOTOSİKLETLE KAPKAÇ YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Fatih'te motosikletle kapkaççılık yapan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletle kapkaç yaptığı öğrenilen 4 kişiyi aramaya başladı. Yılbaşından beri aranan şüpheliler Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı. Fatih'te çoğunluğu cep telefonlarına yönelik 28 kapkaç olayına karıştığı belirtilen B.S. ile F.T. ve onlara yardım eden 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-4 şüphelinin asayişten çıkarılması

-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

-Genel ve detaylar

