Fatih'te motosikletle kapkaç yapan 4 kişi yakalandı

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Fatih'te motosikletle kapkaççılık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletle kapkaç yaptığı öğrenilen 4 kişiyi aramaya başladı. Yılbaşından beri aranan şüpheliler Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Fatih'te çoğunluğu cep telefonlarına yönelik 28 kapkaç olayına karıştığı belirtilen B.S. ile F.T. ve onlara yardım eden 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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