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Fatih’te motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Fatih’de motosikletle bir aracın çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada.Olay, Fatih Laleli, Ordu Caddesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Fatih’te motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Fatih’de motosikletle bir aracın çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada.
Olay, Fatih Laleli, Ordu Caddesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Aksaray yönüne seyir halinde olan 34 VA 3390 plakalı motosiklet, karşı şeritten dönüş alan 52 PB 167 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişiden yere savruldu. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrollerde bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada ağır yaralanan diğer kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşanan feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler 52 PB 167 araç Aksaray istikametine dönüş aldığı sırada motosikletle çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üstündeki 2 kişi yere savuruluyor.

Fatih’te motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

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