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Fatih'te motosikletli polisler kaza yaptı: 1 şehit 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:08 | Son Güncelleme

FATİH'te kaza yapan "yunus" olarak bilinen motosikletli polislerden bir şehit oldu, bir polis ise yaralandı Kaza Fatih Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Fatih'te motosikletli polisler kaza yaptı: 1 şehit 1 yaralı

Çağatay KENARLI -Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL (DHA) FATİH'te kaza yapan "yunus" olarak bilinen motosikletli polislerden bir şehit oldu, bir polis ise yaralandı
Kaza Fatih Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Uğurcan Aslanpay ve Mustafa Kartal görev dönüşü başlayan aşırı yağmura yakalandı. Motosikleti kullanan polis memuru Uğurcan Aslanpay, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada Mustafa Kartal ağır yaralı, Uğurcan Aslanpay ise hafif yaralı olarak Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki 4 yıllık polis memuru Mustafa Kartal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Meslektaşı Uğurcan Aslanpay'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şehit polis Mustafa Kartal'ın naaşı Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Fatih'te motosikletli polisler kaza yaptı: 1 şehit 1 yaralıFatih'te motosikletli polisler kaza yaptı: 1 şehit 1 yaralıFatih'te motosikletli polisler kaza yaptı: 1 şehit 1 yaralıFatih'te motosikletli polisler kaza yaptı: 1 şehit 1 yaralı

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