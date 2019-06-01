HABER

FATİH'TE NAVİGASYON KAZASI: 1 YARALI  

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 02:08 | Son Güncelleme

Fatih'te navigasyonu takip ederken kararsız kalıp ani dönüş yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.    Kaza, Adnan Menderes Vatan Bulvarı, Aksaray istikameti, Orduevi mevkiinde saat 00.00 sıralarında gerçekleşti.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Fatih'te navigasyonu takip ederken kararsız kalıp ani dönüş yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Vatan Bulvarı, Aksaray istikameti, Orduevi mevkiinde saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 34 CPN 80 plakalı otomobil ile seyir halindeki Yusuf Çapan isimli sürücü, kararsız kalıp ani bir şekilde sağa dönüş yapınca, arkasından seyreden Seyfi Gumran idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan iki kişi de motosikletten düştü. Sürücü Seyfi Gumran yaralanırken, arkasında oturan Murat Yılmaz ile otomobil sürücüsü Yusuf Çapan kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan genç sürücü motosikletinin yanında hareketsiz bir şekilde dakikalarca ambulans bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sedye ile ambulansa taşıdı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seyfi Gumran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"NAVİGASYONU TAKİP EDERKEN ANİ DÖNÜŞ YAPINCA ÇARPIŞTIK"
Çarpışma sonucu devrilen motosiklette bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Murat Yılmaz, kazanın, otomobil sürücüsünün navigasyon uygulamasını takip ederken ani dönüş yapması sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Otomobil sürücüsüyle konuştuğunu ifade eden Yılmaz, "Aynı istikamette, otomobilin arkasında seyir halindeydik. Sürücüsü buraların yabancısı sanırım, navigasyonu takip ederek gidiyormuş. Navigasyon aniden sağa dönmesini söyleyince aniden sağa dönmüş. O ani dönüş yapınca biz de duramadık, çarptık. Seyfi motoru kullandığı için yaralandı herhalde, bana bir şey olmadı" dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
----------------
-Kaza yapan motosiklet
-Yerde yatan sürücü
-Ambulansın gelişi
-112'nin müdahalesi ve yaralının ambulansa taşınması
-Kaza yapan ile röp.
-Kazaya karışan otomobil
-Genel ve detaylar

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Erdoğan ve Yıldırım Esenler'de Geleneksel Kadir Gecesi Programında konuştu(1)Erdoğan ve Yıldırım Esenler'de Geleneksel Kadir Gecesi Programında konuştu(1)
Kocaeli’de bayram trafiği zaman zaman durma noktasına geldiKocaeli’de bayram trafiği zaman zaman durma noktasına geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Tarihi kalede korkunç olay!

Tarihi kalede korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.