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Fatih'te okul çevrelerinde asayiş denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 17:04 | Son Güncelleme

FATİH İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 okul çevresinde bulunan parklar, internet kafeler ve kahvehanelerde asayiş denetimi yaptı.

Çağatay KENARLI-İSTANBUL (DHA)-FATİH İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 okul çevresinde bulunan parklar, internet kafeler ve kahvehanelerde asayiş denetimi yaptı.

Okul çevrelerinde asayiş sağlamak amacıyla Fatih ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler denetim yaptı. Yapılan denetimlerde okul çevrelerinde bulunan parklar, internet kafeler, kahvehaneler, şüpheli araç, şüpheli kişiler ile öğrenciler ve velileri tek tek incelendi. Polis ekiplerinin denetimlerine Mobil Okul Timleri (MOT) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden de toplam 200 polis destek verdi. Polis ekipleri okul çevrelerinde bulunan şüphelilerin tek tek üst aramasını yaparak, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini yaptı. Şüpheli araçları da durduran ekipler, evrak kontrolü yaptıktan sonra araçların içini aradı. Denetimlerde yaklaşık 200 kişiye (GBT) kontrolü yapıldığı öğrenildi.

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Fatih'te okul çevrelerinde asayiş denetimiFatih'te okul çevrelerinde asayiş denetimi
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