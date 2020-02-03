Fatih’te, okulların ilk günü servisler denetlendi

İstanbul’da eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yerini alan okul servisleri denetlendi. Denetimler esnasında okul servisi belgesi olmayan araç sürücüsüne 2 bin 473 TL para cezası kesildi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Çok sayıda servis aracının aynı anlarda trafiğe çıkması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. Fatih’te yapılan uygulamada servis araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler, servis araçlarının emniyet kemerlerini ve arka park spotlarını kontrol etti. Denetimler esnasında okul servisi belgesi olmayan araç sürücüsüne ise 2 bin 473 TL para cezası kesildi.

Okul servisi belgesi bulunmadığı için ceza kesilen sürücü, "Okul servisi taşıma belgemiz yoktu. Okul servisi çekmiyorduk sadece idareten bir gün çekiyorduk. Arkadaşlar da işlem yapıyorlar. Başka herhangi bir eksik yok. Araba zaten personel servisi ama okul servisi çekme belgemiz yok” dedi.