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Fatih’te öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 18:11 | Son Güncelleme

Fatih’teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Yusuf Özbek son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih’te öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Fatih’teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Yusuf Özbek son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında konuşan merhumun dayısı Şaban Özekinci, “Yakın arkadaşlarından biri onu oraya çağırdı. Çocuk pusuya geldi” dedi.
Fatih Zeyrek Mahallesi’nde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki Mehmet Yusuf Özbek hayatını kaybetmişti. Özbek’in cenazesi Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kaldırıldı. Cenazeye katılan ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Merhum genç, kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı’na defnedildi.

“Tahminim, yakın arkadaşlarından biri onu oraya çağırdı”
Cenaze namazı öncesi konuşan merhumunun dayısı Şaban Özekinci, “Gördüğüm kadarıyla 3 kişi ona ateş ediyor. 5 kişilermiş. Çocuğu pusuya yatırmışlar. Tahminim, yakın arkadaşlarından biri onu oraya çağırdı. Çocuk pusuya geldi. Tek gidecek bir çocuk değildi. Daha önce aralarında bir şey var mı? Onu da bilmiyoruz. Bilinen bir husumet yoktu. Faillerin 3’ü, 4’ünün kimlikleri belli “ diye konuştu.

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