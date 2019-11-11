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Fatih'te ölen 4 kardeşin arkadaşı, cenazeleri almaya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:45 | Son Güncelleme

FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan, bugün savcılıkla yaptıkları görüşmeler sonucu cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu'na gideceklerini açıkladı.

Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan, bugün savcılıkla yaptıkları görüşmeler sonucu cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu'na gideceklerini açıkladı. Teslim işlemleri yetiştirilirse cenazeler, bugün Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Serpil Alkan, savcılıkla yaptığı görüşme sonrasında avukatı Aydın Egemen ile adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Egemen, "Öncelikle İstanbul Başsavcı vekilimiz Hacı Hasan Bölükbaşı ve cumhuriyet savcımız Ömer Faruk Peçenek (soruşturma savcısı) savcımıza çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakalarından dolayı. Adli Tıp Kurumu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı aradılar. Cenazelerin teslimi ile ilgili görüşmeleri yaptılar ve Adli Tıp Kurumu'na gitmemizi rica ettiler. Biz şimdi oraya gidiyoruz. Cenazeleri teslim alacağız" dedi. Serpil Alkan ise "Defin Ayazağa'da olacak. İkindiye yetiştirmemiz lazım. Otobüs falan ayarlayacağım. İşimiz daha yeni başlayacak. Sizlerden özür diliyorum. Allah razı olsun hepinizden" diye konuştu.

Avukat Aydın Egemen, ölen kardeşlerin Mersin'de ikamet eden ailesine de teşekkür ettiklerini belirterek "Adli Tıp Kurumu'na yazılarını gönderdiler. Cenazelerin Serpil Hanım tarafından ve şahsıma da yetkilendirdiler. Teşekkür ediyorum. Basında ilgisiz ve alakasız yazılar, görüşler görüyorum. Üzücüdür. Çok ilgili ve alakalılar. Hemen cenazelerin defni için görevlerini yaptılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizim işlemleri hızlandırmak için üzerlerine düşeni yaptılar" dedi. Teslim işlemlerinin tamamlanması halinde cenazeler bugün Fındıkzade, Albayrak Camii'ndeki ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

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