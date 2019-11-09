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Fatih’te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 23:41 | Son Güncelleme

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin arkadaşı Serpil Alkan, arkadaşlarının üvey kardeşine ulaşarak cenazelerin kendisine verilmesi için destek istedi.Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin 33 yıllık arkadaşı Serpil Alkan, avukatı Aydın Egemen ile birlikte bugün de Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Fatih’te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesini istiyor

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin arkadaşı Serpil Alkan, arkadaşlarının üvey kardeşine ulaşarak cenazelerin kendisine verilmesi için destek istedi.
Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin 33 yıllık arkadaşı Serpil Alkan, avukatı Aydın Egemen ile birlikte bugün de Adli Tıp Kurumu’na geldi. Ölen kardeşlerin üvey kardeşi Nebile İnan’a cep telefonu vasıtasıyla ulaşan Alkan, İnan’dan cenazelerin kendisine teslimi için dilekçe vermesini istedi. Nebile İnan’dan cenazelerin teslimi için onay aldıklarını ifade eden Alkan, “Bizde şimdi kardeşlerinden savcılıktan olan kağıtları bekliyoruz. Sizlerin sayesinde kardeşleriyle iletişim kurdum kendilerini tanımam. Yoksa bu cenazeler kimsesizler mezarlığına defnedilecekti bana da vermeyeceklerdi. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Cenaze Ayazağa’nda defnedilecek yakınlarda olmasını istedim. 4 kişi olduğu için 4 tanesine sınır koyacağız dedi Mezarlıklar Müdürü bir iki kişi olsaydı yakınlarda yapacaktık olsun yine de bir mezarı var” dedi.

“Cenazelerin bize teslimi konusunda kız kardeşi beyanda bulundu”
Avukatı Aydın Egemen ise bu sürecin daha fazla uzamaması gerektiğini belirterek, “Cenazelerin İstanbul’da ve bize teslimi konusunda rızalarının olduğunu kız kardeşlerden Nebile hanım bu beyanda bulundu. Bunun üzerine kendilerine Cumhuriyet Savcılığına Adli Tıp Kurumu’nun morg bölümünün faks numarasını ilettik. Şu anda bu dilekçeyi bekliyoruz. Devletimiz bu konuda çok hassas Cumhuriyet Savcılığından cenazenin bize teslimini ve defin işlemlerini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Fatih’te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesini istiyor

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