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Fatih’te ölü bulunan 4 ceset Adli Tıp’a kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 03:06 | Son Güncelleme

Fatih’te komşularından haber alamayan bina sakinleri, polise haber verdi.

Fatih’te komşularından haber alamayan bina sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapının önünde üzerinde ‘Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin’ yazılı not bulurken içerde ise 2’si kadın 4 kardeşin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesindeki bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi.
‘Dikkat Siyanür Var’ Notu
Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısında ‘Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” notuyla karşılaştı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine AFAD ekiplerinin gelmesiyle birlikte ekipler, çilingir yardımıyla girebildi. Maskeyle eve giren ekipler içeride Cüneyt Y. (48), Oya Y. (54), Yaşar Y. (57), Kamuran Y. (60) isimli kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.
AFAD ile olay yeri inceleme ekipleri birlikte evin içerisinde ve cesetler üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. İncelemenin ardından cesetler cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin olabileceğini ilişkin çalışma başlatılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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