HABER

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.  Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan ve siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin(60) kardeşlerin cenazeleri, yakın arkadaşları Serpil Alkan'a teslim edildi.

Semih ÇALIŞKAN -Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan ve siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin(60) kardeşlerin cenazeleri, yakın arkadaşları Serpil Alkan'a teslim edildi. Ardından cenazeler özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından Fındıkzade Albayrak Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrası 4 kardeş için cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oya ve Kamuran Yetişkin'in arkadaşları Serpil Alkan ve vatandaşlar katıldı.

CENAZELERİN BAŞINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yetişkin kardeşlerin cenazelerini teslim alan yakın arkadaşları Serpil Alkan, cami avlusunda cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Alkan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze namazının ardından vatandaşlar cami avlusunu boşaltırken, tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

(FOTOĞRAEF

(FOTOĞRAF)

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi (2)Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi (2)
11 Milyon Fidan Toprakla Buluştu11 Milyon Fidan Toprakla Buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Çorum’daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı

Yer: Çorum! Deneme tamamlandı...

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.