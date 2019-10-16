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Fatih'te ölümle biten "yol verme" tartışmasında sanığa 12 yıl hapis istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:12 | Son Güncelleme

FATİH'te  29 Aralık 2018'de 'yol verme' tartışması yüzünden sürücü İhsan Dinçer'i bıçakladığı iddia edilen Doğuş Pertez'in yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütaalasını açıkladı.  Savcı, sanık Doğuş Pertez'e 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) FATİH'te 29 Aralık 2018'de 'yol verme' tartışması yüzünden sürücü İhsan Dinçer'i bıçakladığı iddia edilen Doğuş Pertez'in yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütaalasını açıkladı. Savcı, sanık Doğuş Pertez'e 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

Cerrahpaşa'da iddialara göre, İhsan Dinçer, arabayla yola çıktıktan bir süre sonra aynı yolda yürüyen Doğuş Pertez ile aralarında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İhsan Dinçer bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın zanlısı Doğuş Pertez tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya tutuklu sanık Doğuş Pertez getirildi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 29 Aralık 2018'de 00.30'da Cerrahpaşa'da meydana gelen olayda kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından İhsan Dinçer'in bıçakla yaralandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. Mütalaada, olayla ilgili soruşturmada yapılan çalışmalar neticesinde İhsan Dinçer'i bıçaklayan kişinin sanık Doğuş Pertez olduğu belirtildi.

Sanık Doğuş Pertez'in mahkeme aşamasındaki ifadelerine yer verilen mütalaada, '' Tanık beyanları ve otopsi raporuna göre, İhsan Dinçer'in yoldan hızlı geçmesi sonucunda başlayan tartışma esnasında, Dinçer'in bıçaklandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği, olayın ani gelişmesi, taraflar arasında önceye dayalı bir husumetin olmaması, sanığın birden fazla bıçaklama ihtimali olduğu halde tek bıçak darbesi vurması dikkate alındığında sanık Doğuş Pertez'in kastının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır'' denildi. Savcı, sanık Doğuş Pertez'e 'Kasten yaralama' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 9 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'' AMACIM SANIĞI ÖLDÜRMEK YA DA YARALAMAK DEĞİLDİ ''
Sanık Doğuş Pertez ise, esas hakkındaki savunmasında, '' Ben playstation oynamaya çıkmıştım. Amacım sanığı öldürmek ya da yaralamak değildi. O gelip beni ezdi. Geri dönüp, küfürler etti. Yolda giden arabayı sonuçta durduramam, kendi tanıkları da bunu söylemişti. Ben sadece elinden bıçağı alıp kendimi korudum '' dedi. Sanık Pertez’in ardından söz alan avukatı esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti.

TUTUKLULUK DEVAM
Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı nedeniyle sanık Doğuş Pertez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 22 Ekim'e ertelendi.

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