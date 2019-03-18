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Fatih'te otel çatısında yangın (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 19:23 | Son Güncelleme

FATİH, bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hüseyin COŞKUN-Ersan SAN/İSTANBUL(DHA)-FATİH, bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, otelde kalanlar tahliye edildi. Küçükayasofya Mahallesi, Su Terazisi Sokağı'nda bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven araçlarıyla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülerek, olay yerinde bir süre soğutma ve inceleme çalışması yapıldı. Bu sırada otelde kalanlar tahliye edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekletildi. Yangında mahsur kalan ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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