Fatih'te otel odasında cinayet

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican (62) sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimar Kemalettin Mahallesi Abuhayat Sokak'taki otelde çalışan bir işçi, patronu Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'ın odada kolları koli bandıyla bağlı bir şekilde yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Endican'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Endican'ın yastıkla boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin, çalışması sürüyor.

