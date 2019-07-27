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Fatih'te otel odasında cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:19 | Son Güncelleme

Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican, sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican (62) sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimar Kemalettin Mahallesi Abuhayat Sokak'taki otelde çalışan bir işçi, patronu Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'ın odada kolları koli bandıyla bağlı bir şekilde yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Endican'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Endican'ın yastıkla boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin, çalışması sürüyor.

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Fatih otel sahibi

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