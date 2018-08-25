HABER

Fatih'te otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

FATİH'TE Özgür Yılmaz, bir otel odasında başından silahla vurulmuş olarak bulundu.

Murat SOLAK - Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)
FATİH'TE Özgür Yılmaz, bir otel odasında başından silahla vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis, Yılmaz'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Dervişali Mahallesi Kariye Cami Sokak üzerinde bulunda bulunan bir otelde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gelişti. Ağır bir koku gelen odadan şüphelenen otel görevlileri durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan odayı çilingir yardımıyla açtı. İçeriye giren polis ekipleri Özgür Yılmaz'ı başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SİLAH BULUNDU
Öte yandan ekiplerin yaptığı incelemelerde Özgür Yılmaz'ın yanında olayda kullanıldığı öğrenilen bir de tabanca bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

fotoğraflı

PARTNERBayram yemeğiBayram yemeği
Emniyet şeridindeki araca otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralıEmniyet şeridindeki araca otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Oğlunun balkondan düştüğünü görünce kendi de atladıOğlunun balkondan düştüğünü görünce kendi de atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.